Casas Bahia celebra 30 anos da rede em Mato Grosso do Sul

Claudio Mendonça destacou que a marca construiu uma relação sólida com os clientes ao longo das últimas três décadas

Israel Espíndola

Em comemoração a Casas Bahia preparou um mês de ofertas para os clientes
Em comemoração a Casas Bahia preparou um mês de ofertas para os clientes

Em entrevista, o gerente Claudio Mendonça das Casas Bahia, em Três Lagoas destacou a importância da rede no Estado, que completa 30 anos de presença em Mato Grosso do Sul. Segundo ele, a marca construiu uma relação sólida com os clientes ao longo das últimas três décadas, oferecendo crédito acessível, variedade de produtos e serviços que acompanham a evolução do mercado.

O gerente ressaltou ainda que a data é motivo de comemoração não apenas para a empresa, mas também para os colaboradores e consumidores que ajudaram a escrever essa história. Ele lembrou que a rede segue investindo em tecnologia e atendimento para fortalecer o vínculo com a população sul-mato-grossense e manter o protagonismo no varejo regional.

