Casos de Chikungunya já são registrados em Três Lagoas em 2026

O ano de 2026 começou com registros de chikungunya em Três Lagoas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor de Endemias, somente neste mês já foram confirmados três casos da doença no município. Embora o número ainda seja considerado baixo, o cenário acende um sinal de alerta para a necessidade de intensificar as ações de prevenção.

O crescimento dos casos acompanha um movimento observado em outras regiões do país, influenciado especialmente pela epidemia registrada no Paraguai no fim do ano passado. A expansão avançou inicialmente para municípios da região Sul e, agora, chega ao Centro-Oeste, refletindo também na realidade local.

Nos anos anteriores, os números mostram uma evolução significativa. Em 2024, Três Lagoas confirmou 34 casos de chikungunya. Já em 2025, esse total saltou para 84 registros, mais que o dobro do período anterior. Em 2026, mesmo ainda no início do ano, os primeiros casos reforçam a importância da vigilância contínua.