Casos de chikungunya somam 73 e geram preocupação em Três Lagoas

Três Lagoas registrou 73 casos confirmados de chikungunya em 2025, número que reflete não apenas o avanço da doença, mas também a ampliação dos exames específicos realizados pela rede pública de saúde. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan, explicou que, hoje, pacientes com sintomas de dengue também são testados para chikungunya, possibilitando diagnósticos mais precisos. “Antes, a doença era identificada principalmente pelos casos de dores articulares intensas. Agora, sabemos que os sintomas iniciais podem ser idênticos aos da dengue. Com as amostras pareadas, conseguimos detectar mais casos e oferecer acompanhamento adequado”, destacou Spazapan.

De acordo com a coordenadora, parte dos pacientes já evoluiu para a fase pós-aguda, entre 15 e 90 dias após a infecção. “Alguns apresentaram dores intensas nas articulações, rigidez, inchaço e fadiga extrema. Há situações em que os sintomas persistem até a fase crônica, após três meses, chegando a incapacitar o paciente para o trabalho”, relatou.

A chikungunya, transmitida pelo Aedes aegypti, passa por três fases: aguda (1 a 15 dias), pós-aguda (15 a 90 dias) e crônica (a partir de três meses). O tratamento exige acompanhamento médico e hidratação constante, já que tanto a chikungunya quanto a dengue podem gerar complicações graves se não forem monitoradas.