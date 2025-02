Casos de dengue crescem 111% e prefeitura usa drone para monitorar

Em Três Lagoas, os diagnósticos de casos de dengue cresceram significativamente neste ano, com destaque para o sorotipo 3. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até a 7º semana de fevereiro de 2025, 89 casos foram confirmados no município. O número representa um aumento de 111% em relação ao mesmo período de 2024, quando houve 42 registros. Do total, 25 infecções são do sorotipo 3, que não era detectado em Mato Grosso do Sul há 15 anos.

Diante do avanço da doença, reuniões semanais estão sendo realizadas entre os setores da Secretaria de Saúde para reforçar medidas de controle. O coordenador de Endemias, Alcides Ferreira, explicou que o Comitê de Mobilização contra o Aedes aegypti realizava reuniões a cada dois meses, agora os encontros são mensais.

Além disso, a Sala de Situação foi reativada para o monitoramento contínuo dos casos e fará uma reunião semanal com os responsáveis por diversos setores da saúde. “Nós fizemos um programa, em que cada equipe detecta a dificuldade de cada área da cidade e identifica qual região é caso de urgência”, explicou o coordenador.