Casos graves de doenças respiratórias sobem e Três Lagoas reforça vacinação

De acordo com dados da Vigep, o município registrou 67 casos de síndrome respiratória neste ano, sendo 17 em janeiro, 10 em fevereiro, 27 em março e 13 em abril, até o dia 19. Apesar de os leitos hospitalares ainda não estarem totalmente ocupados, a situação é considerada preocupante. Os hospitais Auxiliadora e Regional já operam próximos do limite de capacidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

“Acompanhamos diariamente os casos de internações e, embora Três Lagoas tenha confirmado apenas um caso de influenza H1N1 até o momento, temos pacientes com diferentes tipos de vírus, alguns com infecções virais simultâneas. Há também casos em que a infecção viral evolui para infecção bacteriana, aumentando a gravidade e a necessidade de internação”, explicou a coordenadora.

Ao menos 40 pessoas foram internadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em Três Lagoas, entre os meses de março e abril. O município acende o sinal de alerta, assim como outras cidades de Mato Grosso do Sul e do país, que enfrentam um aumento significativo na procura por atendimentos relacionados a síndromes gripais, pneumonias e outras doenças respiratórias.

Os integrantes do grupo prioritário poderão receber a dose entre 6h e 10h. Na segunda-feira (5) e na quarta-feira (7), equipes de saúde também estarão no local, das 18h às 21h, com foco em crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos, puérperas, gestantes, pessoas com deficiência, povos indígenas, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, professores do ensino básico e superior, entre outros.

Neste primeiro momento, o foco do Sistema Único de Saúde (SUS) é garantir a imunização dos grupos prioritários.

É importante que esse imunizante seja tomado anualmente, já que os vírus da influenza sofrem mutações constantes. “Muitas pessoas não estão apostando na gravidade da gripe este ano. A doença tem um comportamento sazonal, e 2024 foi um ano de baixa circulação viral, o que diminuiu a percepção de risco. Como resultado, a cobertura vacinal foi de apenas 50%. Com menos pessoas vacinadas, 2025 se torna um com maior circulação do vírus, mais internações e maior risco de óbitos”, destacou Azambuja.

CUIDADOS

A Secretaria de Saúde ressalta que a prevenção é a melhor forma de evitar uma crise hospitalar. Por isso, recomenda alguns cuidados como:

Em caso de sintomas respiratórios, evitar locais fechados e buscar atendimento médico ao primeiro sinal de agravamento.

Reforce os cuidados com a higiene pessoal e o uso de máscaras em locais com grande circulação de pessoas. Lave as mãos constantemente e utilize o álcool em gel.

Busque atendimento médico ao primeiro sinal de dificuldade respiratória, febre persistente ou queda de saturação.

SINTOMAS

Os sintomas de doenças respiratórias podem variar dependendo da condição, mas geralmente incluem tosse, febre, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor muscular, fadiga e espirros. Em casos mais graves, pode haver dificuldade para respirar ou perda de olfato e paladar.