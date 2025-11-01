Cassiano Maia anuncia jornada de 6 horas para servidores e atendimento de 12 horas

O prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia (PP), assinou nesta terça-feira (28), durante sessão solene em celebração ao Dia do Servidor Público, o Decreto nº 1.467/2025, que reduz a jornada de trabalho dos servidores municipais e amplia o horário de atendimento nas repartições públicas. O evento foi realizado na Câmara Municipal e reuniu servidores, vereadores e autoridades. Na ocasião, 15 servidores receberam o Diploma de Excelência nos Serviços Públicos.

Durante o discurso, Cassiano destacou a importância dos servidores e apresentou um balanço da gestão. Segundo ele, o quadro de pessoal foi reduzido de 1.881 para 1.114 funcionários, o que diminuiu o índice da folha de 53,8% para 48,53%. Mesmo com o enxugamento, afirmou que a administração valorizou o funcionalismo com reajuste do vale-refeição, agora unificado em R$ 750, e aumentos salariais de 5,39% para administrativos e 13,6% para a Educação.

A principal novidade é a mudança na jornada de trabalho. A partir de 1º de janeiro de 2026, o expediente da prefeitura será ampliado para 12 horas ininterruptas, das 6h às 18h, enquanto os servidores cumprirão 30 horas semanais, com seis horas diárias e horário flexível. Cada secretaria definirá, por portaria, as escalas e horários de revezamento. A medida vale para servidores efetivos e comissionados que hoje cumprem 40 horas semanais.

A jornada reduzida não se aplicará a professores e especialistas da rede municipal, gestores da Educação com peso 2, servidores em regime de plantão ou escala especial e aqueles com carga inferior a 40 horas. Até dezembro de 2025, as secretarias poderão testar o novo modelo. Horas extras só contarão após oito horas diárias e com autorização da chefia. O decreto também prevê que servidores em jornada reduzida podem ser convocados a retornar ao horário normal sem compensação, se houver necessidade do serviço.