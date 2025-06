CEI Dona Clementina Carrato promove 'Dia de Brincar na Rua'

Diante deste cenário que o Centro de Educação Infantil Dona Clementina Carrato, promoveu uma ação para tirar as crianças as telas, um gesto simples, o ato de brincar na rua.

Nos últimos anos, a infância passou por transformações profundas. Se antes a rua era palco de aventuras e risadas, hoje, muitos desses sons foram substituídos pelos toques e sons vindos de celulares e tablets. As brincadeiras de esconde-esconde, bola, pega-pega e amarelinha deram lugar a vídeos no YouTube e jogos online.

Apesar da tecnologia oferecer recursos educativos e estimular habilidades cognitivas, especialistas alertam para a importância do equilíbrio. “O brincar na rua desenvolve o corpo, a criatividade e as relações sociais”, afirmou a diretora do CEI, Suellen Candia Silveira. Para ela, a tecnologia não deve ser vista como vilã, mas como mais uma ferramenta da infância, desde que usada com limites.

O desafio, portanto, não é escolher entre a rua e a tecnologia, mas garantir que a infância tenha espaço para os dois mundos.