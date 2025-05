Celular furtado é localizado no Vila Haro e suspeito diz "ter encontrado caído no chão"

A Polícia Militar recuperou, neste domingo (18), um celular furtado durante a madrugada em um evento realizado em Três Lagoas. A ação ocorreu após a vítima acionar a corporação com informações de rastreamento do aparelho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada pelas iniciais M.L.M.G., relatou que teve seu celular subtraído por volta das 2h da manhã, enquanto utilizava o dispositivo para efetuar pagamentos a colaboradores de um evento denominado “Capitalista”. O aparelho, um iPhone 15 de cor azul, foi retirado do bolso da bermuda que ela utilizava, sem que ela percebesse.

Após tentativas frustradas de contato com o número vinculado ao aparelho todas as chamadas foram recusadas, a vítima utilizou o sistema de rastreamento do dispositivo, que indicou a localização na Rua João Silva, número 2711, no bairro Vila Haro.