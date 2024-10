Cesta "nada básica" ajuda mais uma família

Teatro Espetáculo Infantil e Oficina de Palhaçaria gratuitos ocorrem no sábado

O Diversão em Cena retorna a Três Lagoas, no sábado (19), a partir das 19h, com o musical infantil “Berenice e Soriano”. A apresentação acontecerá no Galpão da NOB, localizado na avenida Antônio Trajano, número 30, no Centro. O espetáculo tem duração de 50 minutos e contará com interpretação em libras. O evento narra a […]