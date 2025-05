Ciclista é atropelado por carro próximo ao Hospital Regional

Um acidente de trânsito ocorrido no fim da tarde desta terça-feira (13) deixou um trabalhador gravemente ferido em Três Lagoas.

O fato aconteceu por volta das 17h10, na Rua Vicinal Samir Thomé, localizada paralela à BR-158, em frente à empresa Água Aquarela. A vítima, um homem ainda não identificado, foi atingida por um Fiat Uno prata enquanto transitava de bicicleta.

De acordo com informações preliminares, o trabalhador havia acabado de sair do serviço e tentava atravessar a via, sentido bairro Paranapunga, quando foi colidido pela condutora do veículo, que seguia em direção ao Shopping Três Lagoas. O impacto causou ferimentos na região da face e levantou suspeitas de fratura na perna esquerda da vítima.