Clara Ventania fica em 4º no Brasileiro de Interclubes

A jovem atleta três-lagoense, Clara Ventania, 16, conquistou o 4º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 de vôlei de praia, realizado em Campina Grande (PB). A competição reuniu os principais talentos da categoria no país e marcou mais um avanço na trajetória da sul-mato-grossense.



De volta a Três Lagoas, a atleta teve que encarar mais uma etapa decisiva, desta vez na escola com as provas bimestrais. Exausta pela rotina de treinos e jogos, Clara precisou ser levada ao hospital para tomar soro e se recuperar. Passado o susto, a jogadora conversou com a equipe de reportagem sobre as competições que ainda disputará neste ano. “Estou muito feliz de ter ficado no top 5 do Campeonato Brasileiro Interclubes. O resultado mostra que estamos no caminho certo e tem muita competição neste ano, então é manter o foco e, se Deus quiser, vamos brigar por medalhas”, afirmou a atleta.



Clara mal desembarcou em Três Lagoas e já está de partida novamente. Nos dias 4 e 7 de dezembro, a três-lagoense disputa o Estadual Sub-17, Sub-19 e Adulto, buscando novos resultados e experiência em diferentes categorias. A atleta encerra o calendário esportivo entre 11 e 14 de dezembro, quando representará o Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) Sub-17, em Saquarema (RJ), centro nacional de referência do voleibol.