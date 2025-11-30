Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas

Vôlei de Praia

Clara Ventania fica em 4º no Brasileiro de Interclubes

"Estou muito feliz de ter ficado no top 5 do Campeonato Brasileiro Interclubes", disse a atleta

Israel Espíndola

Atleta três-lagoense é destaque em competições nacionais e briga por título. (Foto: Arquivo Pessoal)
Atleta três-lagoense é destaque em competições nacionais e briga por título. (Foto: Arquivo Pessoal)

A jovem atleta três-lagoense, Clara Ventania, 16, conquistou o 4º lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-17 de vôlei de praia, realizado em Campina Grande (PB). A competição reuniu os principais talentos da categoria no país e marcou mais um avanço na trajetória da sul-mato-grossense.


De volta a Três Lagoas, a atleta teve que encarar mais uma etapa decisiva, desta vez na escola com as provas bimestrais. Exausta pela rotina de treinos e jogos, Clara precisou ser levada ao hospital para tomar soro e se recuperar. Passado o susto, a jogadora conversou com a equipe de reportagem sobre as competições que ainda disputará neste ano. “Estou muito feliz de ter ficado no top 5 do Campeonato Brasileiro Interclubes. O resultado mostra que estamos no caminho certo e tem muita competição neste ano, então é manter o foco e, se Deus quiser, vamos brigar por medalhas”, afirmou a atleta.


Clara mal desembarcou em Três Lagoas e já está de partida novamente. Nos dias 4 e 7 de dezembro, a três-lagoense disputa o Estadual Sub-17, Sub-19 e Adulto, buscando novos resultados e experiência em diferentes categorias. A atleta encerra o calendário esportivo entre 11 e 14 de dezembro, quando representará o Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS) Sub-17, em Saquarema (RJ), centro nacional de referência do voleibol.

Antes formando dupla com a jogadora Kezia Rafaela, Clara agora compete ao lado da sul-mato-grossense Anna Beatriz Paniago, de Campo Grande, parceria que vem rendendo bons desempenhos nas quadras.


Na reta final dos campeonatos, as atletas intensificaram os treinos em Três Lagoas com a técnica Ana Rita Muniz. “Três Lagoas é referência quando o assunto é vôlei de praia. Daqui já saíram grandes atletas que hoje brilham em torneios nacionais, e poder ter as meninas aqui na cidade para treinar aumenta muito o entrosamento e a confiança delas para entrar em quadra e buscar o melhor. Estamos confiantes em bons resultados”, destacou a treinadora.

