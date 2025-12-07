Clínica Escola atende pacientes com hanseníase

O projeto Clínica Escola da UFMS, em Três Lagoas, mostrou ser uma iniciativa que vai além das oportunidades de formação dos estudantes de Medicina. A ação permite que a população seja atendida enquanto os alunos atuam sob orientação direta de professores. Atualmente, o foco é o atendimento a pacientes com hanseníase. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município tem 24 pessoas em tratamento, sendo que 20 foram diagnosticadas apenas em 2025.



A proposta é simples: colocar os alunos em situações reais de assistência, recebendo pacientes que precisam de diagnóstico ou que já possuem confirmação da doença, mas necessitam de encaminhamentos e prescrições — sempre emitidas pelo médico responsável. A coordenadora do projeto, professora Priscila Balderrama, destaca que cerca de 100 atendimentos já foram realizados, todos encaminhados pela Secretaria.

Ela explica que o trabalho inclui diálogo, exames físicos e até biópsias.



Esses procedimentos são feitos em consultórios montados no Campus I, por alunos com prática cirúrgica. As amostras são coletadas e enviadas para análise. Quem ainda não tem experiência observa o procedimento; quem já teve contato prévio participa sob supervisão.



Os atendimentos são feitos exclusivamente por encaminhamento, sem demanda espontânea. Como o serviço é integrado, tudo fica registrado no mesmo sistema de prontuário digital utilizado pela Secretaria, o que facilita a continuidade do cuidado. Médicos das Unidades Básicas podem acessar as informações e dar sequência ao tratamento quando necessário.