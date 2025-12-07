Veículos de Comunicação
Três Lagoas

Hanseníase

Clínica Escola atende pacientes com hanseníase

Atendimento cerca de cem pacicentes já foram examinados

Ygor Andrade

Atendimento cerca de cem pacicentes já foram examinados
Atendimento cerca de cem pacicentes já foram examinados

O projeto Clínica Escola da UFMS, em Três Lagoas, mostrou ser uma iniciativa que vai além das oportunidades de formação dos estudantes de Medicina. A ação permite que a população seja atendida enquanto os alunos atuam sob orientação direta de professores. Atualmente, o foco é o atendimento a pacientes com hanseníase. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município tem 24 pessoas em tratamento, sendo que 20 foram diagnosticadas apenas em 2025.

A proposta é simples: colocar os alunos em situações reais de assistência, recebendo pacientes que precisam de diagnóstico ou que já possuem confirmação da doença, mas necessitam de encaminhamentos e prescrições — sempre emitidas pelo médico responsável. A coordenadora do projeto, professora Priscila Balderrama, destaca que cerca de 100 atendimentos já foram realizados, todos encaminhados pela Secretaria.
Ela explica que o trabalho inclui diálogo, exames físicos e até biópsias.

Esses procedimentos são feitos em consultórios montados no Campus I, por alunos com prática cirúrgica. As amostras são coletadas e enviadas para análise. Quem ainda não tem experiência observa o procedimento; quem já teve contato prévio participa sob supervisão.

Os atendimentos são feitos exclusivamente por encaminhamento, sem demanda espontânea. Como o serviço é integrado, tudo fica registrado no mesmo sistema de prontuário digital utilizado pela Secretaria, o que facilita a continuidade do cuidado. Médicos das Unidades Básicas podem acessar as informações e dar sequência ao tratamento quando necessário.

