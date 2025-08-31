Clínica Escola da UFMS começa a atender a comunidade em parceria com a prefeitura

A comunidade de Três Lagoas e região passou a contar, a partir desta semana, com mais uma opção de atendimento em saúde. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, inaugurou oficialmente a Clínica Escola, que funcionará na unidade 2 da UFMS, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, sempre com agendamento prévio.
O espaço estará voltado para atendimentos de baixa e média complexidade, realizados por estudantes dos cursos de medicina e enfermagem, sob a supervisão de professores da instituição. A proposta é unir ensino, pesquisa e serviço, beneficiando tanto a formação dos futuros profissionais quanto a população que precisa de assistência médica.
A diretora do campus da UFMS em Três Lagoas, Larissa Barcelos, lembrou que a ideia da clínica foi concebida ainda em 2019 e se tornou realidade graças à parceria com o município. “É uma conquista para a universidade e para a cidade. Hoje abrimos as portas para consultas reguladas pelo sistema municipal, ampliando os atendimentos que já vinham sendo realizados em projetos de extensão”, destacou.
O primeiro serviço a entrar em funcionamento é o ambulatório de hanseníase, com consultas às terças e quintas-feiras, a partir das 9h. Os atendimentos são supervisionados pelos professores Maria Angélica Gorga e Edirlei Machado dos Santos e já começam atendendo uma demanda existente. Apenas em 2025, Três Lagoas registrou 19 casos da doença.
A coordenadora do curso de Medicina na área de saúde coletiva, Priscila Balderrama, explicou que a clínica não funciona como porta de entrada do sistema, mas sim por meio de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde. “O paciente precisa ser regulado pela Secretaria de Saúde. Assim, garantimos um atendimento especializado e articulado com toda a rede municipal”, disse.
Além da hanseníase, a clínica também inicia consultas em dermatologia, com perspectiva de expansão para outras especialidades nos próximos meses. A médica e professora Maria Angélica reforçou a importância do espaço para o ensino e para a assistência. “É um marco para a UFMS e para Três Lagoas. Os alunos aprendem acompanhados de seus professores, e a população ganha um atendimento especializado e mais humanizado”, disse.
A diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, Jamila de Lima, ressaltou que a parceria vai ajudar a reduzir filas em especialidades e desafogar a rede hospitalar. “Quem ganha é o paciente, que passa a ter mais uma porta de entrada para consultas, exames e acompanhamento. É um avanço para toda a cidade”, destacou.
Os atendimentos da Clínica Escola são registrados no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), o que permite acompanhamento integrado dos casos pelas Unidades de Saúde da Família e demais órgãos da rede pública.