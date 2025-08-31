Clínica Escola da UFMS começa a atender a comunidade em parceria com a prefeitura

A comunidade de Três Lagoas e região passou a contar, a partir desta semana, com mais uma opção de atendimento em saúde. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas, inaugurou oficialmente a Clínica Escola, que funcionará na unidade 2 da UFMS, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, sempre com agendamento prévio.



O espaço estará voltado para atendimentos de baixa e média complexidade, realizados por estudantes dos cursos de medicina e enfermagem, sob a supervisão de professores da instituição. A proposta é unir ensino, pesquisa e serviço, beneficiando tanto a formação dos futuros profissionais quanto a população que precisa de assistência médica.



A diretora do campus da UFMS em Três Lagoas, Larissa Barcelos, lembrou que a ideia da clínica foi concebida ainda em 2019 e se tornou realidade graças à parceria com o município. “É uma conquista para a universidade e para a cidade. Hoje abrimos as portas para consultas reguladas pelo sistema municipal, ampliando os atendimentos que já vinham sendo realizados em projetos de extensão”, destacou.



O primeiro serviço a entrar em funcionamento é o ambulatório de hanseníase, com consultas às terças e quintas-feiras, a partir das 9h. Os atendimentos são supervisionados pelos professores Maria Angélica Gorga e Edirlei Machado dos Santos e já começam atendendo uma demanda existente. Apenas em 2025, Três Lagoas registrou 19 casos da doença.