Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas no Santos Dumont

Uma colisão entre duas motocicletas deixou duas pessoas feridas na noite de sábado (29), na Avenida Clodoaldo Garcia, no cruzamento com a Rua Sebastião dos Santos, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

O acidente envolveu um motoentregador e uma mulher que pilotava a outra motocicleta. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vítimas.

A mulher sofreu uma fratura exposta em um dos tornozelos e foi encaminhada pelo Samu ao Hospital Auxiliadora. Já o motoentregador teve escoriações pelo corpo e foi levado pelo Corpo de Bombeiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).