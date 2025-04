Colisão entre motos resulta em dois feridos

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (2) na avenida de acesso ao Balneário Municipal de Três Lagoas (MS).

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, onde as motos colidiram, resultando em dois homens lesionados. Um dos feridos apresentava uma lesão no braço direito, enquanto o outro sofreu um machucado no calcanhar esquerdo.