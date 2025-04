Condutor alcoolizado colide com motociclista em cruzamento no bairro Santa Rita

Uma jovem de 22 anos foi ferida após um acidente de trânsito no cruzamento da rua Noroeste com a rua Marcílio Dias, no bairro Santa Rita, em Três Lagoas, na tarde desta segunda-feira (1º). A motociclista foi atingida por um GM Corsa Classic, cujo condutor não respeitou a sinalização de parada obrigatória, resultando na colisão entre o veículo e a moto.

A vítima foi lançada ao chão, sofrendo ferimentos leves, incluindo escoriações no rosto e nos braços. Ela foi prontamente socorrida pelo Samu e encaminhada para a UPA, onde foi atendida e liberada após os cuidados iniciais. O motorista do Corsa, que estava visivelmente alterado, foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou um nível de alcoolemia acima do permitido.