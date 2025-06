Conexões Regionais: Sebrae leva palestras sobre vendas no digital com Felipe Titto e Paula Tebett para cinco municípios de MS

Entre os dias 23 e 27 de junho, o Sebrae/MS realiza a segunda edição do “Circuito Sebrae: Conexões Regionais” voltada para empresários e interessados em abrir o próprio negócio. Com o intuito de apoiar o público com conhecimento para ampliar as vendas no ambiente digital, a iniciativa será realizada em Dourados, Bonito, Campo Grande, Coxim e Três Lagoas, com a participação de dois palestrantes convidados: Felipe Titto, ator que possui forte atuação no mundo dos negócios com um portfólio diversificado envolvendo mais de dez empresas, e Paula Tebett, jornalista e especialista em marketing digital. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio do site circuitosebrae.com.br.

O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, explica que a temática abordada foi escolhida por se tratar de algo essencial para os negócios. Segundo a pesquisa “Transformação Digital”, elaborada pelo Sebrae em 2023, cerca de sete em cada dez pequenas empresas possuem perfis nas redes sociais e com a crescente procura dos consumidores por produtos e serviços nesse meio, essa presença digital se torna fundamental para alcançar clientes.

“Estar nas redes sociais é algo que vai trazer visibilidade ao negócio e possibilitar que ele mostre os diferenciais da sua empresa aos consumidores. Então, queremos ajudar o empreendedor nesse processo. Trazemos especialistas que vão falar de marketing digital e a importância de oferecer um atendimento humanizado, mesmo pela internet, para que os pequenos negócios possam vender mais, crescer e fazer parte do processo de desenvolvimento”, expôs Mendonça.

Ao se inscrever no evento, além de ter acesso à palestra, o participante, recebe um kit de conteúdo de “Marketing Digital e Vendas”, desenvolvido pelo Sebrae/MS, com dicas para que os empreendedores se destaquem no mercado atual, por meio do uso das principais ferramentas digitais de comunicação.

Cronograma de palestras

O “Circuito Sebrae: Conexões Regionais” tem início em Dourados no dia 23 de junho, seguido por Bonito (24/06); Campo Grande (25/06); Coxim (26/06) e Três Lagoas (27/06). Nos municípios, o tema da palestra será “Vender é humano: experiências reais em tempos digitais” abordado pelos empresários Felipe Titto e Paula Tebett, convidados de renome no mundo do empreendedorismo.

Durante o circuito, o ator Felipe Titto irá compartilhar uma trajetória de sucesso que vai além das telas. Ao longo dos anos, ele não só se consolidou ao interpretar papéis em diversas produções da televisão, como também se destacou no ramo empresarial,investindo em startups e empreendimentos promissores. Além de Fundador e CEO da Holding Tittanium Inc., Titto lidera um portfólio diversificado envolvendo mais de 10 empresas e, na palestra, irá apresentar ao público a possibilidade de equilibrar diferentes carreiras e se reinventar como estratégia de sucesso no meio digital.

Já a palestrante internacional Paula Tebett é jornalista e traz estratégias e insights sobre a criação de conteúdo digital para que as empresas possam transformar as redes sociais em verdadeiras ferramentas para o sucesso empresarial. Especialista em mídias sociais para negócios, a jornalista possui uma lista extensa de clientes que aprimoraram a presença digital, como Jornal O Globo, Rádio Mix FM Rio, Brasil Brokers e ZankYou.

Para mais informações sobre o “Circuito Sebrae: Conexões Regionais” acesse o site circuitosebrae.com.br. Outros detalhes também podem ser obtidos pela Central de Relacionamento do Sebrae/MS, por meio do número 0800 570 800.

Serviço:

Dourados

Data: 23/06/2025

Horário: 19h30

Local: Auditório da Unigran Dourados – Rua Balbina de Matos, nº2121, Jardim Tropical

Bonito

Data: 24/06/2025

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Bonito – Rua Cel. Nelson Felício dos Santos – Atlântico

Campo Grande

Data: 25/06/2025

Horário: 19h

Local: Sede Sebrae/MS– Av. Mato Grosso, nº1661, Centro

Coxim

Data: 26/06/2025

Horário: 19h

Local: Igreja ADNA – Rua Mario Bacha, nº85, Jardim Aeroporto

Três Lagoas

Data: 27/06/2024

Horário: 19h

Local: Papillon Buffet – Rua Elmano Soares, nº439, Centro