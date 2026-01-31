Contrato efetiva gestão privada na Rota da Celulose

A concessão da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, e de outros trechos rodoviários estratégicos de Mato Grosso do Sul, será oficialmente formalizada na próxima segunda-feira (2), com a assinatura do contrato entre o Governo do Estado e o Consórcio Caminhos da Celulose. O acordo garante a recuperação, operação, manutenção e ampliação de 870,3 quilômetros de rodovias federais e estaduais pelo prazo de 30 anos, em um projeto conhecido como Rota da Celulose, corredor logístico fundamental para a ligação entre Três Lagoas, Campo Grande e a região leste do Estado.
A assinatura ocorre às 11h, no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e marca o encerramento do processo licitatório que definiu o grupo vencedor da concessão. O contrato prevê investimentos totais de R$ 6,9 bilhões ao longo do período, incluindo obras de duplicação, implantação de acostamentos, terceiras faixas, contornos urbanos, dispositivos de segurança viária, passagens de fauna e obras de arte especiais. Ao final das intervenções, toda a malha concedida deverá contar com acostamento.
A Rota da Celulose abrange trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395, cruzando nove municípios: Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia. Do total concedido, 115 quilômetros terão pista dupla, concentrados principalmente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, e em trecho da BR-267, em Bataguassu.
O processo de concessão teve início em 2023 e passou por ajustes na modelagem econômico-financeira após a primeira tentativa de leilão não atrair interessados. Com a revisão do cronograma de investimentos, o projeto voltou ao mercado e foi leiloado em maio de 2025, resultando na escolha do Consórcio Caminhos da Celulose, liderado por fundo de investimentos da XP. Questionamentos administrativos e ações judiciais foram apresentados ao longo do certame, mas decisões administrativas e do Judiciário mantiveram a homologação do resultado.
PEDÁGIOS
A concessão prevê a implantação do sistema de pedágio eletrônico free flow, com cobrança proporcional ao uso da rodovia e sem praças físicas. Na BR-262, entre Três Lagoas e Campo Grande, estão previstos quatro pórticos. A cobrança do pedágio dependerá do cumprimento das intervenções iniciais obrigatórias e de autorização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).
A previsão é de que a cobrança tenha início a partir do fim de novembro de 2026.
Com a assinatura do contrato, o Estado destrava um dos principais projetos de infraestrutura rodoviária em andamento, voltado à melhoria da logística, da segurança viária e do escoamento da produção industrial e agropecuária da região leste de Mato Grosso do Sul.