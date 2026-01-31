Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas

Concessão

Contrato efetiva gestão privada na Rota da Celulose

Acordo com o Consórcio Caminhos da Celulose garante investimentos de R$ 6,9 bilhões e a concessão de 870 quilômetros de rodovias por 30 anos em MS

Ana Cristina Santos

BR-262 terá cobrança de pedágio eletrônico a partir de dezembro de 2026 no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. Foto: arquivo
BR-262 terá cobrança de pedágio eletrônico a partir de dezembro de 2026 no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande. Foto: arquivo

A concessão da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, e de outros trechos rodoviários estratégicos de Mato Grosso do Sul, será oficialmente formalizada na próxima segunda-feira (2), com a assinatura do contrato entre o Governo do Estado e o Consórcio Caminhos da Celulose. O acordo garante a recuperação, operação, manutenção e ampliação de 870,3 quilômetros de rodovias federais e estaduais pelo prazo de 30 anos, em um projeto conhecido como Rota da Celulose, corredor logístico fundamental para a ligação entre Três Lagoas, Campo Grande e a região leste do Estado.

A assinatura ocorre às 11h, no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e marca o encerramento do processo licitatório que definiu o grupo vencedor da concessão. O contrato prevê investimentos totais de R$ 6,9 bilhões ao longo do período, incluindo obras de duplicação, implantação de acostamentos, terceiras faixas, contornos urbanos, dispositivos de segurança viária, passagens de fauna e obras de arte especiais. Ao final das intervenções, toda a malha concedida deverá contar com acostamento.

A Rota da Celulose abrange trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395, cruzando nove municípios: Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia. Do total concedido, 115 quilômetros terão pista dupla, concentrados principalmente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, e em trecho da BR-267, em Bataguassu.

Notícias Relacionadas

O processo de concessão teve início em 2023 e passou por ajustes na modelagem econômico-financeira após a primeira tentativa de leilão não atrair interessados. Com a revisão do cronograma de investimentos, o projeto voltou ao mercado e foi leiloado em maio de 2025, resultando na escolha do Consórcio Caminhos da Celulose, liderado por fundo de investimentos da XP. Questionamentos administrativos e ações judiciais foram apresentados ao longo do certame, mas decisões administrativas e do Judiciário mantiveram a homologação do resultado.

PEDÁGIOS
A concessão prevê a implantação do sistema de pedágio eletrônico free flow, com cobrança proporcional ao uso da rodovia e sem praças físicas. Na BR-262, entre Três Lagoas e Campo Grande, estão previstos quatro pórticos. A cobrança do pedágio dependerá do cumprimento das intervenções iniciais obrigatórias e de autorização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEMS).

A previsão é de que a cobrança tenha início a partir do fim de novembro de 2026.
Com a assinatura do contrato, o Estado destrava um dos principais projetos de infraestrutura rodoviária em andamento, voltado à melhoria da logística, da segurança viária e do escoamento da produção industrial e agropecuária da região leste de Mato Grosso do Sul.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos