Contrato efetiva gestão privada na Rota da Celulose

A concessão da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande, e de outros trechos rodoviários estratégicos de Mato Grosso do Sul, será oficialmente formalizada na próxima segunda-feira (2), com a assinatura do contrato entre o Governo do Estado e o Consórcio Caminhos da Celulose. O acordo garante a recuperação, operação, manutenção e ampliação de 870,3 quilômetros de rodovias federais e estaduais pelo prazo de 30 anos, em um projeto conhecido como Rota da Celulose, corredor logístico fundamental para a ligação entre Três Lagoas, Campo Grande e a região leste do Estado.

A assinatura ocorre às 11h, no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, e marca o encerramento do processo licitatório que definiu o grupo vencedor da concessão. O contrato prevê investimentos totais de R$ 6,9 bilhões ao longo do período, incluindo obras de duplicação, implantação de acostamentos, terceiras faixas, contornos urbanos, dispositivos de segurança viária, passagens de fauna e obras de arte especiais. Ao final das intervenções, toda a malha concedida deverá contar com acostamento.

A Rota da Celulose abrange trechos das rodovias BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395, cruzando nove municípios: Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Água Clara, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Anaurilândia. Do total concedido, 115 quilômetros terão pista dupla, concentrados principalmente na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, e em trecho da BR-267, em Bataguassu.