Coordenador de epidemia fala sobre aumento de casos de dengue e chikungunya em Três Lagoas

Três Lagoas está registrando um aumento preocupante nos casos de Chikungunya em 2025. Até o início de junho, a cidade já contabiliza 55 casos confirmados, superando os 34 registrados em todo o ano de 2024. A informação foi divulgada pelo coordenador do setor de endemias de Três Lagoas, Alcides Ferreira, que concedeu entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1.

Chikungunya: Sintomas e Riscos

Ferreira explica que a Chikungunya é uma arbovirose com sintomas semelhantes aos da dengue, mas que pode ter consequências mais severas. “Chikungunya é uma doença, uma arbovirose parecida com a dengue, mas com sintomas que podem levar as pessoas, às vezes, até ficar incapacitada para trabalhar. Então, a gente tem que estar preocupado”, afirmou.

O coordenador do setor de endemias enfatiza que, embora a dengue esteja em um período mais tranquilo, o aumento gradual da Chikungunya no interior do estado, especialmente na região sul, acende um alerta para Três Lagoas. “O interior do estado, principalmente na região sul, já teve epidemias e continuam mantendo números altos. Então, é esperado que a gente vá ter aumento em Três Lagoas”, alertou.