Corrida de rua e mountain bike movimentam a cidade

N dia 1º de março, dois eventos esportivos prometem colocar Três Lagoas definitivamente no circuito estadual de competições de corrida de rua e provas de mountain bike.
Os dois eventos devem atrair atletas profissionais e amadores de diversas cidades do Centro-Oeste e do interior paulista, já que as competições valem pontos para o ranking. As duas provas contam com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). Tanto a corrida de rua quanto a prova de MTB terão largada no tradicional cartão-postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior.
CORRIDA
A prova de corrida de rua tem percurso único de cinco quilômetros, mas também contará com caminhada de dois quilômetros. De acordo com o organizador do evento, o intuito é movimentar as pessoas e aproveitar a grande adesão que a corrida de rua vem tendo. O Circuito Movimente-se acontece em 11 cidades do Centro-Oeste e, em 2026, Três Lagoas será a segunda cidade a receber o evento.
Ainda de acordo com o organizador, haverá medalhas para todos os atletas que concluírem a prova e troféus para todas as categorias, do primeiro ao quinto colocado. A largada da corrida de cinco quilômetros acontece às 6h, sendo a caminhada realizada na sequência.
MTB
A prova de mountain bike é mais complexa, pois o evento acontece em 11 cidades do Centro-Oeste, divididas por regiões.
Os atletas que obtiverem a maior pontuação em suas regiões participam da grande final, na cidade de Cassilândia. Neste ano, Três Lagoas se torna sede do primeiro evento da Região 1, que conta ainda com as cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado.
Segundo o organizador, as regiões foram definidas pela proximidade entre as cidades, facilitando o translado dos atletas e favorecendo o turismo local. Com a divisão das três regiões, o torneio de mountain bike reúne atletas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.
Região 2: Paraíso das Águas, Costa Rica, Chapadão do Sul e Chapadão do Céu (GO).
Região 3: Pedra Preta, Alto Garças e Alto Taquari, todas no Mato Grosso.
Todos os atletas de MTB poderão disputar, na final, premiação em dinheiro.