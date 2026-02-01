Corrida de rua e mountain bike movimentam a cidade

N dia 1º de março, dois eventos esportivos prometem colocar Três Lagoas definitivamente no circuito estadual de competições de corrida de rua e provas de mountain bike.

Os dois eventos devem atrair atletas profissionais e amadores de diversas cidades do Centro-Oeste e do interior paulista, já que as competições valem pontos para o ranking. As duas provas contam com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel). Tanto a corrida de rua quanto a prova de MTB terão largada no tradicional cartão-postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior.

CORRIDA

A prova de corrida de rua tem percurso único de cinco quilômetros, mas também contará com caminhada de dois quilômetros. De acordo com o organizador do evento, o intuito é movimentar as pessoas e aproveitar a grande adesão que a corrida de rua vem tendo. O Circuito Movimente-se acontece em 11 cidades do Centro-Oeste e, em 2026, Três Lagoas será a segunda cidade a receber o evento.

Ainda de acordo com o organizador, haverá medalhas para todos os atletas que concluírem a prova e troféus para todas as categorias, do primeiro ao quinto colocado. A largada da corrida de cinco quilômetros acontece às 6h, sendo a caminhada realizada na sequência.