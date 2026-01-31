Veículos de Comunicação
Empréstimo

Crédito externo autorizado ainda passa por avaliação administrativa da prefeitura

Prefeitura de Três Lagoas esclarece uso de financiamento para obras no município

Ana Cristina Santos

Recursos poderão ser utilizados para ampliação de obras em Três Lagoas - Foto: Arquivo
Recursos poderão ser utilizados para ampliação de obras em Três Lagoas - Foto: Arquivo

Os questionamentos sobre terceirizações também abriram espaço para dúvidas sobre financiamentos e o nível de endividamento do município. De acordo com o secretário de Governo, André Ribeiro Bacallá, Três Lagoas não contratou novos empréstimos no ano passado nem neste ano. O que existe, segundo ele, é uma operação de crédito internacional já aprovada, que ainda depende de decisão administrativa para ser efetivada.

Em dezembro do ano passado, a Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) aprovou, durante a 184ª reunião, o Programa Três Lagoas Cada Dia Melhor, que integra um conjunto de 26 projetos autorizados entre 32 analisados, totalizando mais de US$ 3,5 bilhões em investimentos com garantia da União. A aprovação coloca o município entre aqueles considerados aptos a acessar financiamento externo.

A operação aprovada para Três Lagoas totaliza US$ 38 milhões, cerca de R$ 206,3 milhões. Desse valor, US$ 30,4 milhões, aproximadamente R$ 165 milhões, poderão ser financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe (CAF), enquanto US$ 7,6 milhões, em torno de R$ 41,2 milhões, correspondem à contrapartida municipal.

Segundo Bacallá, a aprovação pela Cofiex e a oferta de crédito por instituições nacionais e internacionais demonstram capacidade de pagamento e equilíbrio fiscal. O secretário ressalta que municípios em situação de endividamento elevado não recebem esse tipo de autorização nem acesso a linhas de crédito externas.

O financiamento está voltado principalmente para a execução de obras estruturantes no município. Entre as prioridades estão a ampliação da pavimentação asfáltica em bairros ainda não atendidos, melhorias na mobilidade urbana, requalificação de vias, drenagem e saneamento, além de investimentos em iluminação pública, com avanço da tecnologia LED.

Também estão previstas obras de infraestrutura urbana voltadas à prevenção de alagamentos, recuperação e urbanização de áreas degradadas e implantação de espaços públicos destinados ao lazer e à convivência da população. Segundo a o secretário de Governo, a proposta é antecipar investimentos que demandariam vários anos de arrecadação própria, permitindo a execução das obras de forma concentrada e planejada, sem comprometer o equilíbrio fiscal do município.

