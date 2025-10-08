Crise de ciúme termina em agressão e destruição no Jardim Aeroporto

Uma mulher perdeu o controle ao flagrar o ex-companheiro com a atual namorada. Envenenada pelo ciúme, partiu para vias de fato contra a mulher. O caso aconteceu no final de semana, no bairro Jardim Aeroporto.
De acordo com as informações policiais, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada por vizinhos para atender um possível caso de violência doméstica, mas, ao chegar ao local, foi constatado que se tratava de uma agressão motivada por ciúmes.
O ex informou aos policiais que estava em casa com a atual namorada quando a mulher surpreendeu o casal batendo no portão. Ao perceber que havia sido trocada, começou a quebrar vários objetos da casa, partiu para vias de fato contra a atual namorada e, não satisfeita, usou um pedaço de madeira para quebrar o para-brisa do carro que estava estacionado em frente à residência.
Ainda de acordo com o registro policial, a mulher fugiu assim que o ex-companheiro anunciou que estava chamando a polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).