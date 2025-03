Delas Day: Evento une instituições e celebra protagonismo feminino com ampla programação em Campo Grande

O mês de março, marcado pelas comemorações do Dia Internacional da Mulher, ganha um destaque especial em Mato Grosso do Sul com a realização do Delas Day. Nos dias 26 e 27 de março, das 13h às 20h, o Bosque Expo, em Campo Grande, será palco de uma programação transformadora, com o mote “Jornadas que inspiram novas histórias”. O evento promete reunir mais de três mil pessoas em uma experiência que celebra o protagonismo feminino e fomenta discussões essenciais sobre liderança, empreendedorismo, diversidade, inclusão, ciência e tecnologia.

Com uma programação diversificada, o Delas Day oferecerá palestras, painéis, workshops, rodadas de negócios, atrações culturais e networking. A infraestrutura do evento foi pensada para oferecer um ambiente acolhedor e inclusivo, com praça de alimentação com food trucks e salas exclusivas para rodadas de negócios e mostra de expositoras. Além disso, haverá dois palcos paralelos para palestras e uma plenária com palestrantes magnas, que trarão histórias inspiradoras de liderança e superação.

O Delas Day é fruto de uma parceria entre instituições comprometidas com o desenvolvimento social e econômico do estado. A realização é uma iniciativa do Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc, Senac), Faculdade Insted, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O evento também conta com o apoio da Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (FAEMS), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Associação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado de Mato Grosso do Sul (AMEMS), Banco do Brasil, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL), Prefeitura de Campo Grande e TV Morena.

Voltado para lideranças, empresárias, aspirantes a empreendedoras, estudantes, investidores e apoiadores do protagonismo feminino, o Delas Day é um espaço de inspiração, conexão e aprendizado. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas no site delasday.com.br.