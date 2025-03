Desigualdade salarial: o desafio das mulheres no mercado de trabalho

A desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma realidade persistente em diversos setores do mercado de trabalho. Em Três Lagoas, um estudo recente revelou que a cidade tem o pior desempenho para mulheres em todo o Mato Grosso do Sul, evidenciando um cenário desafiador para as trabalhadoras locais.

De acordo com um levantamento realizado pela organização Tewá 20255, Três Lagoas ocupa a 13ª posição entre as piores cidades do Brasil para mulheres, considerando apenas os municípios com mais de 100 mil habitantes.

O estudo apontou que a desigualdade salarial é um dos fatores que contribuem com esses dados. Atualmente, mais de 60% dos cargos de liderança em Mato Grosso do Sul são ocupados por homens, o que contribui diretamente para a disparidade salarial.

A baixa representatividade feminina em posições de chefia reflete um ciclo de desigualdade que vai além da questão financeira. Muitas mulheres enfrentam dificuldades para assumir cargos de liderança devido às responsabilidades acumuladas dentro e fora do ambiente de trabalho.

A professora Patrícia Helena Milani, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Três Lagoas, destaca que as mulheres frequentemente são questionadas sobre sua capacidade de assumir posições de destaque, especialmente quando têm filhos pequenos, algo que raramente ocorre com os homens. “Essa carga extra que as mulheres precisam administrar impacta diretamente seu desempenho profissional. Muitas vezes, quando uma mulher pleiteia um cargo de liderança, ouve questionamentos sobre sua disponibilidade, algo que não acontece com os homens“, afirma a professora.