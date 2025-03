Desrespeito à sinalização de trânsito termina em colisão e motorista ferido no Jardim Primaveril

As últimas horas, em Três Lagoas, foram marcadas por vários acidentes de trânsito. Na madrugada desta sexta-feira (21), por volta de 3h, ocorreu uma colisão entre dois carros, no cruzamento das ruas Jari Mercante e Paranaíba, no bairro Jardim Primaveril. O acidente envolveu um Hyundai HB20 e um Fiat Siena.

De acordo com informações, o motorista do HB20 trafegava pela rua Jari Mercante, via preferencial, quando a condutora do Fiat Siena avançou a sinalização de “Pare”, na rua Paranaíba, e cruzou a via. O impacto acionou os airbags do HB20 e, o condutor do veículo, sofreu lesões no braço.