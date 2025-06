Divulgação do turismo avança, mas obstáculos na infraestrutura preocupam

Estratégia digital Com a verba liberada oficialmente no Diário Oficial, a associação já contratou uma agência de publicidade para a elaboração das campanhas, que incluirão a criação de um site interativo. A plataforma permitirá aos visitantes conhecerem e escolherem roteiros turísticos na Costa Leste. “Vamos mostrar para o mundo, através das redes sociais e do site, as belezas naturais e os roteiros de aventura, lazer e cultura que temos aqui”, afirmou Joaquim Barbosa, lembrando que o projeto vem sendo construído desde 2019, quando a Associação Integra Costa Leste foi constituída. Além da divulgação, será realizado um mapeamento completo dos atrativos turísticos, especialmente das “praias” de água doce e dos roteiros voltados para o turismo náutico, uma das vocações naturais de Três Lagoas.

A proposta foi apresentada pela Associação Integra Costa Leste, entidade que reúne 11 municípios da região: Aparecida do Taboado, Água Clara, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e, Três Lagoas, que será o foco da primeira fase da campanha.

O turismo na região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul ganhou um novo impulso com o anúncio de um investimento de R$ 148 mil do Governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo (Fundtur). O recurso será destinado a ações de divulgação digital dos atrativos turísticos da região, com destaque inicial para Três Lagoas.

Potencial e desafios

A cidade já sedia um dos maiores eventos do país na área, o Torneio de Pesca Esportiva na modalidade pesque e solte, que atrai competidores de várias partes do Brasil. Outros pontos destacados incluem a prainha conhecida como Caribinho, com areia branca às margens do Rio Paraná, e a proximidade com Itapura, cidade histórica de São Paulo, a apenas meia hora de distância.

Apesar do potencial, há desafios a serem superados para que o turismo da Costa Leste alcance níveis comparáveis a destinos consagrados, como Bonito. “São muitos fatores. Precisamos mostrar nossa potencialidade para as pessoas de fora, mas também oferecer infraestrutura e segurança para quem chega”, disse Barbosa.

Um dos principais entraves está relacionado à autorização para exploração do turismo náutico. Mesmo com todas as licenças ambientais em dia, algumas iniciativas aguardam autorização da CTG Brasil, empresa concessionária responsável pelas hidrelétricasde Jupiá e Ilha Solteira. “Já são 10 anos tentando autorização para operar plenamente a Marina JS, por exemplo”, relatou Joaquim.

Parceria

público-privada

Joaquim defende que o poder público precisa criar condições para que a iniciativa privada invista e amplie os serviços turísticos. “A iniciativa privada é quem fomenta o turismo, mas o poder público tem que dar as condições para isso acontecer”, afirmou.

Além do turismo náutico, a cidade conta com outras modalidades de atração, como o turismo de negócios e o gastronômico. Eventos como o Show Florestal, a festa de aniversário do município e o tradicional rodeio também atraem milhares de visitantes à cidade, movimentando a rede hoteleira e o comércio local. “Três Lagoas está muito próxima de grandes centros urbanos de São Paulo, como Araçatuba, Bauru e São José do Rio Preto. São potenciais visitantes que ainda não conhecem nossa riqueza natural e cultural”, ressaltou.

Próximos passos

Além da divulgação, a associação pretende investir na capacitação de profissionais que atuam no setor, como piloteiros para os passeios de barco e equipes de recepção bilíngue nos hotéis. Também são necessárias melhorias na infraestrutura náutica, como a instalação de um píer no Balneário Municipal, proposta que, segundo Joaquim, já foi defendida por lideranças políticas locais e pode ser implementada na atual gestão.