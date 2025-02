Duda, de Três Lagoas, é convocada para o Mundial de Atletismo na Sérvia

A convocação chegou como um presente de aniversário para Maria Eduarda, que comemorava mais um ano de vida no mesmo dia em que recebeu a notícia. “Estou muito feliz, e esta será minha primeira vez em um torneio mundial, e tão longe. A Sérvia eu sei que existe porque olhei no mapa, e que lá é muito frio”, contou a jovem.

Para o técnico Reynaldo Abraão, da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel), a convocação de Duda é uma excelente notícia para o início de 2025. ” Começar o ano com a convocação da Duda, é algo que trabalhamos muito para acontecer, queremos colocar nossos atletas no topo do pódio, eles sabem o quanto é difícil, mas é muito gratificante o resultado, estamos todos felizes”, ressaltou o técnico .

A convocação da Maria Eduarda não define qual modalidade ela irá competir, se é no revezamento 5×80, nos 80mts com barreira ou no salto triplo, modalidade em que a atleta é especialista. Agora, Duda corre contra o tempo para preparar toda a documentação necessária, incluindo o envio de informações sobre o seu passaporte, para a viagem à Europa.

Gymnasiade

A Gymnasiade, ou Gymnasíada Mundial, é o maior evento multiesportivo organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF). Apenas jovens de 13 a 17 anos podem participar. A primeira edição do Gymnasiade foi em 1974, em Wiesbaden, na Alemanha. São 34 eventos no atletismo (17 para garotos e 17 para garotas), realizados de acordo com as regras da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).