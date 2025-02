Elektro detecta 1, 6 mil irregularidades em postes de rede de energia e notifica empresas para providências

A Neoenergia Elektro, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Três Lagoas, está intensificando a fiscalização sobre o compartilhamento de infraestrutura dos postes da cidade. Empresas de telefonia e internet que utilizam esses equipamentos precisam apresentar um projeto para aprovação antes de instalar cabos. Caso sejam encontradas irregularidades, as empresas são notificadas e têm até 30 dias para se adequar.

Segundo a Elektro, Três Lagoas possui aproximadamente 23 mil postes em seu perímetro urbano. Entre agosto e dezembro de 2024, cerca de 20 mil desses postes foram remapeados, e 1.650 pontos com irregularidades técnicas foram identificados. Dessas ocorrências, 367 já foram notificadas, e outras 1.283 serão alvo de notificação no primeiro trimestre de 2025.

Entre as principais irregularidades apontadas estão a falta de identificação dos cabos de telefonia e internet, reservas técnicas fora dos padrões e fios soltos. Essa situação preocupa moradores, pois além de comprometer a organização urbana, representa risco de acidentes. Dois casos recentes ilustram esse perigo: motociclistas sofreram quedas após se enroscarem em fios soltos, um no Jardim Alvorada e outro no Parque São Carlos.

Moradores da cidade também relatam transtornos causados pelo emaranhado de fios pendurados e soltos. Sebastião Alves da Silva, residente no Parque São Carlos, reclama da situação na rua Said Abid. “Eu que enrolei aqueles fios ali e coloquei aqui. Tem um monte de fios soltos. A gente fica com medo de cortar. Sem contar que tem meus netos e crianças que brincam aqui na calçada. Já liguei várias vezes para a empresa, eles falam que vão vir e nada”.

Nesta semana, equipes da operadora Oi estiveram em diversas ruas da cidade para remover cabos de telefonia fixa que não são mais utilizados. No entanto, ainda há muitos pontos onde os fios permanecem pendurados em postes e placas de sinalização, agravando o problema.

O compartilhamento da infraestrutura entre os setores de energia elétrica e telecomunicações é regulamentado pela Resolução Conjunta nº 1, de 24 de novembro de 1999 (Aneel, Anatel e ANP), e pela Resolução Normativa Aneel nº 1.044, de 27 de setembro de 2022. Essas normativas determinam que tanto as distribuidoras de energia quanto as empresas de telecomunicação têm responsabilidade mútua na manutenção e segurança da rede compartilhada.

A Prefeitura de Três Lagoas ressaltou, em nota, que a responsabilidade pela regularização e retirada de fios inutilizados é das concessionárias de energia e telecomunicação. A Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito tem notificado as empresas sobre irregularidades e reforçará a cobrança junto à Elektro, solicitando um relatório das notificações realizadas.