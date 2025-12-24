Veículos de Comunicação
Em meio às obras de reforma, rodoviária registra movimento intenso neste fim de ano

Ana Cristina Santos

Em meio às obras de reforma, rodoviária registra movimento intenso neste fim de ano

O Terminal Rodoviário de Três Lagoas registra grande movimentação neste final de ano em razão das viagens para as festas de Natal e Ano-Novo. O aumento no fluxo de passageiros ocorre ao mesmo tempo em que o local passa por obras de reforma, o que tem gerado transtornos para usuários e empresas de transporte.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a primeira etapa da reforma do terminal está concluída há vários meses. Os novos guichês destinados às empresas de ônibus já foram entregues, com estrutura física, energia elétrica e condições de funcionamento. No entanto, a mudança das empresas para o novo espaço ainda não foi realizada, o que impede o avanço da segunda etapa da obra.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a proposta inicial previa a execução da reforma com o terminal em funcionamento, mas o aumento do movimento no fim de ano dificultou o processo. A segunda etapa corresponde a cerca de 30% da obra total e inclui a retirada dos guichês antigos, a execução de novo piso e a reforma dos banheiros.

A administração do terminal informou que a demora na transferência ocorre por questões técnicas, como adequações na rede elétrica, instalação de novos relógios de energia, transferência de cadastros junto à concessionária e dependência de serviços externos. O período de maior movimento no fim de ano também contribui para a dificuldade de realizar a mudança sem comprometer o atendimento aos passageiros.

A Secretaria de Infraestrutura notificou a entidade responsável pela administração do terminal e estabeleceu prazo até o dia 10 de janeiro para a liberação dos espaços ainda ocupados. Caso a desocupação não ocorra, a medida prevista é o corte do fornecimento de energia elétrica na área, com o objetivo de viabilizar o andamento da obra.

A expectativa é que, após a mudança das empresas para os novos guichês, a reforma avance de forma mais rápida, permitindo a conclusão das intervenções e a entrega de um terminal mais moderno, funcional e adequado ao atendimento da população.

