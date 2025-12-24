Em meio às obras de reforma, rodoviária registra movimento intenso neste fim de ano

O Terminal Rodoviário de Três Lagoas registra grande movimentação neste final de ano em razão das viagens para as festas de Natal e Ano-Novo. O aumento no fluxo de passageiros ocorre ao mesmo tempo em que o local passa por obras de reforma, o que tem gerado transtornos para usuários e empresas de transporte.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a primeira etapa da reforma do terminal está concluída há vários meses. Os novos guichês destinados às empresas de ônibus já foram entregues, com estrutura física, energia elétrica e condições de funcionamento. No entanto, a mudança das empresas para o novo espaço ainda não foi realizada, o que impede o avanço da segunda etapa da obra.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a proposta inicial previa a execução da reforma com o terminal em funcionamento, mas o aumento do movimento no fim de ano dificultou o processo. A segunda etapa corresponde a cerca de 30% da obra total e inclui a retirada dos guichês antigos, a execução de novo piso e a reforma dos banheiros.