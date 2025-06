Em Três Lagoas, Encadear Summit traz palestras e sessão de negócios para conectar empreendedores da região com grandes empresas

Para fortalecer o ecossistema empresarial da região da Costa Leste e criar oportunidades para os pequenos negócios, a 3ª edição do Encadear Summit será realizada no dia 10 de junho, em Três Lagoas. O evento será das 7h às 17h30, no Papillon Eventos, na BR-262, saída para Água Clara.

Promovido pelo Sebrae/MS, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Encadear Summit conta com apoio das empresas âncoras participantes e prefeituras dos municípios da Costa Leste. Trata-se do maior evento de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul e visa aproximar os empreendedores locais das grandes empresas.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, o evento cumpre um papel estratégico para fortalecer a cadeia produtiva. “Quando uma grande empresa se instala em uma região, a operação dela demanda muitos serviços e produtos, o que gera impacto na economia local. Como Três Lagoas tem se destacado com grandes investimentos na cadeia da celulose, esse evento é uma oportunidade de conectar os empreendedores locais com essas grandes empresas, promovendo novas parcerias e incluindo o pequeno negócio no processo de desenvolvimento”, expôs.

A programação do Encadear Summit traz palestras com as empresas âncoras parceiras, além da realização de sessões de negócios entre empresários locais e representantes das grandes empresas com o foco na geração de parcerias comerciais. Interessados em participar podem se inscrever por meio do link https://bit.ly/encadearsummit25, mediante o investimento de R$100,00.

Mais informações sobre as ações realizadas pelo Sebrae/MS e parceiros podem ser obtidas pelos telefones (67) 3029-2701 e 0800 570 0800 ou por meio do site ms.sebrae.com.br.

Serviço – Encadear Summit

Data: 10/06/2025 (Terça-feira)

Hora: 7h às 17h30

Local: Papillon Eventos – BR-262, saída para Água Clara, Três Lagoas (MS)