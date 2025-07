Energia solar ganha força em Três Lagoas e se firma como solução para redução de custos e consumo consciente

Energia limpa, economia e independência na conta de luz. Esses são apenas alguns dos motivos que fazem a energia solar fotovoltaica crescer cada vez mais em Três Lagoas e em todo o Brasil. Nos últimos anos, a procura por sistemas de geração própria de energia aumentou significativamente, impulsionada pelos constantes aumentos nas tarifas de energia elétrica e pela busca por soluções sustentáveis.

Com uma das maiores incidências solares do país, Três Lagoas oferece condições ideais para quem deseja investir na geração de energia solar, como mostra a atuação da Ener3 – Soluções Inteligentes, referência no setor.



O propósito da Ener3



Desde a sua fundação em 2019, o propósito da Ener3 sempre foi claro: impactar o maior número de pessoas e empreendimentos com soluções eficientes em energia elétrica, com foco na geração de energia solar. A empresa atende clientes residenciais, comerciais, industriais e do agronegócio, oferecendo soluções completas que vão desde o projeto até a instalação e manutenção dos sistemas.



Mercado de energia solar em crescimento



Atualmente, a energia solar já é a segunda maior fonte de geração de energia elétrica do Brasil, e o estado de Mato Grosso do Sul ocupa a 8ª posição no ranking nacional de instalações. Esse crescimento faz sentido: além de representar uma economia real na conta de energia dos brasileiros, a energia solar também agrega valorização do imóvel, previsibilidade de custo e um passo concreto rumo à sustentabilidade.



Mas há um benefício que poucos destacam: a segurança energética. Com os avanços tecnológicos e os novos sistemas com baterias, já é possível utilizar a energia solar como uma fonte de geração intermitente, garantindo fornecimento mesmo em momentos de queda na rede tradicional. No entanto, é importante reforçar: a instalação é apenas o começo. A manutenção periódica é essencial para garantir que a economia prometida continue acontecendo mês após mês.



Energia solar é para todos



Hoje, qualquer pessoa pode se beneficiar da energia solar. Não existe cliente ideal, existe projeto bem feito. Com o avanço das tecnologias e o aumento da eficiência dos sistemas de geração, a energia solar tornou-se uma solução totalmente inclusiva e acessível. Graças a condições facilitadas de pagamento, é possível financiar o sistema em até 48 vezes, tornando o investimento ainda mais viável.



Vantagens da energia solar



Investir em energia solar vai além de uma questão ambiental. A principal vantagem percebida é a economia: é possível reduzir em até 95% o valor da conta de energia elétrica, dependendo do consumo e do dimensionamento do sistema.



Além disso, o sistema oferece outros benefícios como:

• Proteção contra altas constantes nas tarifas

• Independência energética

• Valorização do imóvel

• Baixa necessidade de manutenção

• Vida útil dos painéis superior a 25 anos

Como funciona o sistema de energia solar fotovoltaica

O sistema capta a luz solar por meio dos painéis solares, que convertem a energia em eletricidade. Após passar por um inversor, essa energia é usada para alimentar a demanda elétrica do imóvel. Se houver produção superior ao consumo, o excedente vai para a rede da concessionária, gerando créditos de energia, que podem ser usados para abater futuros consumos.



Como contratar um sistema de energia solar

O processo é simples e personalizado. Tudo começa com uma análise gratuita do perfil de consumo de energia do cliente. Depois, é elaborado um projeto sob medida, com todos os detalhes técnicos e comerciais, incluindo:



• Quantidade de painéis

• Tipo de inversor

• Previsão de economia

• Condições de financiamento, com opções em até 48 vezes

Após a aprovação, a equipe da Ener3 cuida de todo o processo de instalação, homologação junto à concessionária e oferece o suporte necessário no pós-venda.

Faça sua simulação gratuita de energia solar



Quer saber quanto pode economizar com energia solar?

Fale agora mesmo com a equipe da Ener3 – Soluções Inteligentes pelo WhatsApp e solicite uma simulação gratuita e personalizada para sua residência, comércio, indústria ou propriedade rural.



Oportunidade de economia e sustentabilidade

Optar pela geração de energia solar deixou de ser uma tendência para se tornar uma realidade consolidada no Brasil. Para quem deseja reduzir os custos com energia, proteger-se das altas nas tarifas e ainda contribuir para um futuro mais sustentável, a energia solar fotovoltaica é, sem dúvida, a melhor alternativa.



A Ener3 – Soluções Inteligentes está à disposição para oferecer orientação, desenvolver projetos personalizados e auxiliar você em todas as etapas desse investimento.