Equipe Força & Ação se apresenta no Shopping Três Lagoas

É amanhã! Neste sábado, às 19h, no estacionamento do Shopping Três Lagoas, a Equipe Força & Ação, referência nacional em manobras radicais sobre duas rodas, se apresenta gratuitamente. O evento é patrocinado pela concessionária de motocicletas, Honda Mototrês, e conta com o apoio do Shopping Três Lagoas.

A última apresentação do grupo na cidade de Três Lagoas aconteceu em 2023 e, desta vez, novas acrobacias estão prometidas. “A Equipe Força & Ação oferece o que há de mais impressionante no mundo das acrobacias sobre duas rodas. É um momento de pura adrenalina, emoção e, claro, diversão. Os presentes vivenciarão algo único”, explicou a gerente geral, Emely Veneno.