Etapa final do Circuito das Águas será 8 de fevereiro

A última etapa da corrida Circuito das Águas, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), acontece no dia 8 de fevereiro de 2026, na Lagoa Maior, em Três Lagoas. A etapa estava prevista para o dia 13 de dezembro de 2025, mas, em razão do mau tempo e da forte chuva registrada naquele sábado, a prova foi cancelada.

Vale lembrar que a inscrição foi gratuita e permanece válida para aqueles que já estão inscritos. De acordo com o secretário da Sejuvel, Walter Dias, na nova data, atletas que não realizaram inscrição previamente também poderão participar da corrida. “Mesmo com as inscrições encerradas, inclusive com os atletas já tendo recebido o número de peito, convidamos a comunidade para comparecer no domingo de manhã para prestigiar o evento. Quem quiser participar da corrida pode ficar à vontade, lembrando apenas que as medalhas serão destinadas somente aos atletas inscritos”, explicou o secretário.

A largada da corrida de 5 km será em frente ao Ginásio Prof. Eduardo Milanez, às 6h.