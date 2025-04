Evento 'A Rua é Nossa' será neste domingo em Três Lagoas

No próximo domingo (6), das 6h às 12h, a avenida Aldair Rosa de Oliveira, conhecida como circular da Lagoa Maior, será transformada em um espaço de lazer e cultura com mais uma edição do evento ‘A Rua é Nossa’.

A iniciativa bloqueia um trecho de 850 metros da via para veículos, permitindo que a população aproveite o espaço para caminhadas, passeios de bicicleta, patins e patinetes. Além disso, o evento conta com uma área gastronômica e uma feira de artesanato, onde artesãos locais podem expor e comercializar seus produtos.

O evento é promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sedect), Educação e Cultura (Semec), Infraestrutura e Trânsito (Seintra) e Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).