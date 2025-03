Evento ‘A Rua é Nossa’ será realizado neste domingo

Para garantir a segurança dos participantes, um trecho da avenida Aldair Rosa de Oliveira será fechado ao trânsito de veículos, permitindo livre circulação de ciclistas, skatistas e praticantes de outras modalidades esportivas. O bloqueio ocorrerá do semáforo em frente à Clínica da Lagoa até a Biblioteca Municipal, na esquina com a rua Paranaíba.

Em entrevista ao RCN Notícias, o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Frank Morais, destacou que o evento contará com a participação de diversas secretarias municipais e será realizado das 12h às 18h, na orla da Lagoa Maior. “A ideia é oferecer um espaço seguro para que as famílias possam aproveitar o maior cartão postal da cidade, com atividades esportivas, culturais e serviços de saúde”, afirmou Frank.

Atividades diversificadas

O evento contará com brinquedos infláveis para crianças, atividades esportivas promovidas pela Sejuvel e serviços de saúde oferecidos pela Secretaria de Saúde, como aferição de pressão arterial e exames de glicemia.

Além disso, a Secretaria de Cultura está organizando uma feira de artesanato e antiguidades, que ocorrerá na área arborizada próxima ao parque infantil, em frente à Casa do Artesão.

Geração de renda

Outro destaque do evento é o espaço destinado aos vendedores ambulantes, que poderão comercializar alimentos e bebidas não alcoólicas. Para quem não conseguiu realizar o cadastro previamente, haverá uma equipe de fiscais no local para regularizar a situação no dia do evento. “Queremos proporcionar um momento de lazer, cultura e convívio social, ao mesmo tempo, além de incentivamos a economia local e a prática de atividades físicas. Toda a população de Três Lagoas e região está convidada a participar do evento e desfrutar de uma tarde agradável na orla da Lagoa Maior. A entrada é gratuita e aberta a todos”, reforçou Frank Morais.