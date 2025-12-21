Expansão, mercado livre e transição energética marcam os planos da MSGÁS

M udanças no setor energético, instabilidades no fornecimento internacional e a expansão do mercado livre marcaram o cenário de 2025 em Mato Grosso do Sul. Diante desses desafios, a MSGÁS avançou em projetos de ampliação da rede, diversificação de fontes e preparação para novas demandas.

A diretora-presidente da MSGÁS, Cristiane Junqueira Schmidt, detalha os investimentos previstos e comenta as perspectivas para o futuro do gás natural e do biometano no Estado.

Quais foram, na sua avaliação, as principais ações da MSGÁS em 2025 e os resultados mais relevantes alcançados ao longo do ano?

Cristiane Schmidt A MSGÁS vem crescendo ao longo do tempo. Só para recordar, nós temos rede em Campo Grande, Três Lagoas e também em Corumbá. Em Corumbá, a rede ainda não está ativada, mas temos cerca de 30km implantados. Em 2025, fizemos grandes expansões: aumentamos nossa rede em praticamente 50km e hoje já somamos cerca de 550km no total. A cada ano, buscamos ampliar entre 40 e 50km de rede. Também alcançamos uma marca histórica no número de clientes: chegamos a 27 mil consumidores. Dez anos atrás, não conectávamos nem 10 mil clientes. Para 2026, a intenção é continuar essa expansão e ultrapassar a marca de 30 mil clientes. Foi um ano desafiador, marcado por grandes mudanças, especialmente na regulação do setor. Tivemos o início do mercado livre de gás no Brasil. As distribuidoras continuam com o mercado cativo, mas o mercado livre veio para ficar e para evoluir. Em 2025, já recebemos consultas de indústrias aqui do Estado interessadas nesse modelo, então também foi um ano de preparação para essa nova realidade.

O fluxo de gás vindo da Bolívia enfrentou instabilidades em 2025, reduzindo a arrecadação de ICMS e levando o governo estadual a adotar medidas de contenção de gastos. Além disso, houve o pedido de aumento de 63% na tarifa de transporte. Como a MSGÁS avalia esse cenário?

Cristiane Schmidt Essa é uma questão ampla. O Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol) foi projetado nos anos 2000, em um período de crise hídrica, quando o planejamento energético brasileiro passou a priorizar termoelétricas a gás natural. Naquele momento, o Brasil importava cerca de 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia da Bolívia. Com o passar do tempo, as reservas bolivianas começaram a declinar, principalmente pela falta de investimentos. Hoje, o Brasil importa cerca de 13 milhões de metros cúbicos por dia. Isso impacta diretamente a arrecadação do ICMS, porque o imposto fica no Estado onde está o CNPJ do importador. Quando o volume importado cai, a arrecadação também diminui. O governo do Estado tem feito um trabalho importante ao atrair comercializadores de gás natural para se instalarem em Mato Grosso do Sul, garantindo que o ICMS continue sendo recolhido aqui. É importante esclarecer que a MSGÁS não depende de recursos do Estado. Nós geramos receita própria, cobrimos nossos custos e ainda repassamos dividendos ao governo, que podem ser utilizados em áreas como saúde, educação e infraestrutura.

A expansão da rede de gás canalizado é uma expectativa do setor produtivo. Quais regiões devem receber novos investimentos?

Cristiane Schmidt Estamos entrando em uma nova fase da MSGÁS, com desafios muito relevantes. A partir de janeiro de 2026, iniciaremos a construção de um gasoduto de 125 quilômetros até Inocência, com entrega prevista para julho de 2027, para atender a nova fábrica de celulose da Arauco.