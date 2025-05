Expotrês 2025 promete ser uma das maiores com shows gratuitos e foco no agronegócio

Shows e agronegócio Apesar da grande atenção voltada aos shows, Bruno destaca que o foco principal do Sindicato Rural continua sendo o agronegócio. A programação técnica foi ampliada, com feiras de gado Nelore, julgamentos, estandes de grandes empresas como Suzano e Eldorado, além de atividades para pequenos produtores e agricultura familiar. “A parte técnica começa às 14h, com visitação de escolas, oficinas, palestras e exposição de animais. À noite, a partir das 19h, o espaço se transforma com rodeios e os shows”, explica. A estimativa é de mais de 240 animais nas cocheiras e participação de diversos expositores regionais e nacionais.

Estrutura Um dos maiores desafios foi preparar o Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza para comportar um público estimado em mais de 40 mil pessoas, especialmente no show de Gustavo Lima. A estrutura do palco foi redesenhada e será montada paralelamente à avenida Ranulpho Marques Leal, utilizando uma das maiores áreas disponíveis do parque. “Fizemos medições e temos folga para mais de 40 mil pessoas. Se precisar, vamos ampliar com telões e outros recursos”, afirmou Bruno, reconhecendo a complexidade de realizar um show gratuito de grande porte como o de Gusttavo Lima.

Segundo Bruno Ribeiro, presidente do Sindicato Rural, o planejamento começou logo após o fim da edição anterior, em junho de 2024, e se intensificou com a posse do prefeito Cassiano Maia, em janeiro deste ano. “No dia 3 de janeiro já estávamos sentados com a nova gestão para discutir a Expotrês. A ideia de abrir os portões em todos os dias do evento nasceu dessa parceria”, destacou Bruno.

A tradicional Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês), realizada em junho, no mês de aniversário de Três Lagoas, retorna em 2025 com uma proposta ousada: portões abertos todos os dias, inclusive para o aguardado show de Gusttavo Lima. A novidade é fruto de uma parceria inédita entre o Sindicato Rural e a Prefeitura de Três Lagoas, com apoio da Câmara de Vereadores e do Governo do Estado.

Reforma e ampliação

Com o crescimento do evento, o Sindicato Rural realizou uma série de reformas no parque. Barracões foram reformados, áreas de banho para os animais ampliadas, banheiros demolidos para abrir espaço e novos acessos criados para evitar aglomerações e facilitar a entrada e saída do público.

“Havia críticas sobre caminhões da prefeitura trabalhando dentro do parque, mas isso é parte da parceria. O parque é privado, mas o Sindicato é uma entidade sem fins lucrativos e precisa do apoio do poder público”, reforça Bruno.

Segurança E logística

Com a previsão de grande público, incluindo caravanas de cidades do interior de São Paulo como Dracena e Ouro Verde, a organização está atenta à segurança. Haverá apoio da Polícia Militar e reorganização do trânsito na região. A avenida Egídio Thomé, por exemplo, será fechada no entorno do parque para facilitar o acesso dos visitantes.

Um desafio ainda em aberto é o tráfego intenso na BR-262, rodovia federal que passa em frente ao parque e concentra alto fluxo de carretas. “É uma preocupação. Não temos poder sobre a rodovia, mas estamos em diálogo com os órgãos responsáveis para buscar alternativas”, disse Bruno.

Impacto na economia

Além do entretenimento e da valorização do agro, a Expotrês também deve contribuir para a economia local. O setor hoteleiro já registra reservas, e comerciantes aguardam um aumento nas vendas. “Queremos resgatar o orgulho de Três Lagoas ter uma das maiores feiras do Brasil, como foi nos anos 90. Fazer uma festa grande, com acesso democrático, que permita a uma família inteira curtir sem pesar no bolso”, resume Bruno.

Segundo o presidente, a praça de alimentação também foi pensada com preços acessíveis e o parque abrirá todos os dias a partir das 14h, com programação para crianças, famílias, produtores e o público em geral. “A Expotrês deste ano promete unir tradição, inovação e inclusão, colocando novamente Três Lagoas no mapa das grandes feiras agropecuárias do Brasil”, destacou.

shows

11/06 – Hugo & Guilherme

12/06 – Bruno & Marrone

13/06 – Felipe & Rodrigo + Jiraya Uai

14 /06 – Gusttavo Lima

15 /06 – Maiara & Maraisa