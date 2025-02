Expotrês terá Gusttavo Lima, Bruno & Marrone e Maiara & Maraisa com entrada gratuita

A programação musical já foi confirmada pelo empresário Diego Evereste, responsável pela parte artística do evento. A sequência de shows contará com grandes nomes da música sertaneja:

Os portões ficarão abertos ao público nos cinco dias de evento, de 11 a 15 de junho, garantindo acesso livre não apenas para os shows, mas também para o rodeio. No entanto, ingressos para a área VIP e camarotes estarão à venda a partir do dia 18 de fevereiro.

A 47ª Exposição Agropecuária de Três Lagoas (Expotrês) promete movimentar a cidade em junho, mês de aniversário do município. Com parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Sindicato Rural, o evento será realizado no Parque de Exposições Joaquim Marques de Souza e contará com uma programação diversificada, incluindo feiras técnicas, exposições de gado e shows gratuitos na pista.

De acordo com Diego, o show de Gusttavo Lima será financiado em parceria com o Sindicato Rural, enquanto os demais serão custeados pela Prefeitura de Três Lagoas, garantindo a entrada gratuita ao público geral.

O presidente do Sindicato Rural, Bruno Ribeiro, destacou que a colaboração entre as instituições será fundamental para o fortalecimento do agronegócio e da economia local. “Precisamos de incentivo e apoio para desenvolver a parte técnica do evento. Teremos expositores de gado neste ano, tornando a Expotrês uma das maiores exposições de gado da região”, afirmou.

Junte-se ao nosso grupo de notícias do JPNews no WhatsApp e fique atualizado com as principais informações em tempo real!