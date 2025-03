Família Gopfert se destaca no Jiu-Jitsu e leva Três Lagoas ao cenário nacional

“Assim que comecei a treinar, ainda na faixa branca, perguntei ao meu sensei se poderia competir. Ele topou na hora. Na minha primeira luta, levei uma surra, mas gostei… Agora, na faixa azul, com muito treino e dedicação, já são seis vitórias consecutivas”, destaca Marcelo.

Trajetória vitoriosa Com apenas dois anos no Jiu-Jitsu, Marcelo já acumula resultados expressivos. Em 2024, segue invicto e conquistou recentemente o título de campeão estadual na categoria Master 2. Além disso, já soma em sua trajetória um título mundial.

A decisão mudou a rotina da família e levou o nome dos Gopfert ao cenário esportivo nacional. Pai e filho se tornaram campeões estaduais e, junto com o amigo Erik Santana de Souza, também de 14 anos, conquistaram medalhas no torneio estadual realizado em 15 de março, em Campo Grande.

“Eu levava meus filhos para os treinos. Na época, competia no CrossFit e andava de skate, até que o Enzo me perguntou: ‘Pai, por que você não faz uma aula experimental?’. Fiz a aula e, depois disso, troquei o CrossFit pelo Jiu-Jitsu”, conta Marcelo.

Foi exatamente isso que aconteceu com o engenheiro de segurança do trabalho Marcelo Marthes Gopfert, de 42 anos. Ele trocou o CrossFit pelo Jiu-Jitsu para acompanhar o filho, Enzo Davi Pereira Gopfert, de 14 anos.

Seu filho, Enzo, também trilha um caminho promissor nos tatames. Além das conquistas esportivas, ele e o amigo Erik Santana vendem doces à noite pelas ruas de Três Lagoas para custear as despesas com o esporte. “Eu fui convidado para conhecer o Jiu-Jitsu, gostei e treino há três anos. Primeiro trouxe minha irmã, depois meu pai e, por último, minha mãe”, conta Enzo.

Sonho de brilhar no cenário internacional

O jovem atleta tem um objetivo claro: alcançar reconhecimento internacional.

“Quero me profissionalizar, ser um atleta renomado e me tornar um ídolo para os futuros competidores de Jiu-Jitsu”, afirma Enzo.

Companheiro de treinos e competições, Erik Santana já se tornou praticamente um membro da família Gopfert. Além de dividirem viagens e desafios nos tatames, eles também enfrentam juntos as dificuldades financeiras para continuar no esporte. “É muito bom fazer parte dessa família. Nossa amizade e respeito só crescem”, destaca Erik.

Apesar da forte amizade, os dois treinam em academias diferentes e, nos torneios, acabam se enfrentando. Mas para eles, a rivalidade fica restrita ao tatame. “Dentro do tatame é competição, mas fora dele somos amigos!”, reforça Erik.

A história da família Gopfert no esporte vai muito além das lutas no tatame. Com dedicação e persistência, eles superam desafios financeiros para alimentação, viagens e treinos, conquistam títulos importantes e levam o nome de Três Lagoas ao cenário nacional.