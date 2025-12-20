Famílias realizam o sonho da casa própria

Na tarde desta quinta-feira (18), Três Lagoas avançou mais um passo na política habitacional com a entrega de 20 unidades habitacionais no bairro Jardim das Violetas. As moradias integram um conjunto de 50 casas construídas no bairro. As 30 unidades restantes têm previsão de entrega no próximo ano.

Durante a solenidade, o prefeito Cassiano Maia destacou que as casas estão sendo entregues com infraestrutura completa, garantindo melhores condições de vida às famílias beneficiadas. O Jardim das Violetas conta com pavimentação asfáltica, drenagem, posto de saúde nas proximidades, escola, praça e parquinho, compondo um conjunto urbano estruturado.

Segundo o prefeito, a política habitacional terá continuidade no próximo ano, com a previsão de construção de novas moradias populares para atender a demanda existente no município. Cassiano Maia ressaltou que a entrega representa mais do que a conquista de um imóvel, simbolizando dignidade e cidadania para as famílias contempladas. Ele também afirmou que a conclusão das 50 casas será seguida de novos projetos habitacionais.

Entre as beneficiadas está Janaína Santos, mãe de cinco filhos, sendo quatro menores de idade que moram com ela. Após anos aguardando na fila de espera, Janaína celebrou a conquista da casa própria, ressaltando que a moradia chegou em um momento decisivo de sua vida. Janaína afirmou que a nova casa representa segurança e tranquilidade para a família, além do alívio financeiro para quem vivia de aluguel.