Famílias realizam o sonho da casa própria

Na tarde desta quinta-feira (18), Três Lagoas avançou mais um passo na política habitacional com a entrega de 20 unidades habitacionais no bairro Jardim das Violetas. As moradias integram um conjunto de 50 casas construídas no bairro. As 30 unidades restantes têm previsão de entrega no próximo ano.
Durante a solenidade, o prefeito Cassiano Maia destacou que as casas estão sendo entregues com infraestrutura completa, garantindo melhores condições de vida às famílias beneficiadas. O Jardim das Violetas conta com pavimentação asfáltica, drenagem, posto de saúde nas proximidades, escola, praça e parquinho, compondo um conjunto urbano estruturado.
Segundo o prefeito, a política habitacional terá continuidade no próximo ano, com a previsão de construção de novas moradias populares para atender a demanda existente no município. Cassiano Maia ressaltou que a entrega representa mais do que a conquista de um imóvel, simbolizando dignidade e cidadania para as famílias contempladas. Ele também afirmou que a conclusão das 50 casas será seguida de novos projetos habitacionais.
Entre as beneficiadas está Janaína Santos, mãe de cinco filhos, sendo quatro menores de idade que moram com ela. Após anos aguardando na fila de espera, Janaína celebrou a conquista da casa própria, ressaltando que a moradia chegou em um momento decisivo de sua vida. Janaína afirmou que a nova casa representa segurança e tranquilidade para a família, além do alívio financeiro para quem vivia de aluguel.
A diretora do Departamento de Habitação, Rafaela Marques, explicou que a seleção das famílias seguiu critérios sociais e técnicos estabelecidos em edital. Entre os requisitos estão tempo mínimo de residência em Três Lagoas de dez anos, renda familiar de até um salário mínimo e prioridade para famílias com maior número de filhos, mulheres chefes de família e núcleos familiares com pessoas com deficiência. Todo o processo, segundo ela, foi baseado na validação documental dos cadastros.
Vereadores também acompanharam a entrega das unidades. O vereador Ademir dos Santos, o Mi do Santa Luzia, classificou o momento como um presente de Natal para as famílias contempladas e destacou a habitação como uma das prioridades da atual gestão. Ele afirmou que Executivo e Legislativo atuam de forma integrada para fortalecer as políticas públicas voltadas à moradia.
O vereador Robson Fegruglia também ressaltou a importância da entrega das casas e destacou o impacto social do projeto. Segundo ele, a iniciativa marca o início de um trabalho contínuo na área habitacional, com expectativa de ampliação para beneficiar mais famílias do município.