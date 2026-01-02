Fim de ano tem clima tranquilo e poucas ocorrências em Três Lagoas

O período de fim de ano foi marcado por tranquilidade em Três Lagoas. De acordo com tenente Renato Melo, do 2° Batalhão de Polícia Militar, o número de ocorrências registradas foi considerado baixo, se comparado a anos anteriores.

Ainda de acordo com o policial, as ocorrências registradas na virada do ano foram de menor complexidades, e este cenário se deve pela maioria das pessoas terem viajado para aproveitar o feriado em outras cidades.

O tenente Melo, ainda informou, que esses dados é apenas uma previsão, e que o balanço final será divulgado assim que a Operação Boas Festas encerrar.