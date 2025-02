Final de semana será de calorão e pancadas de chuvas em Três Lagoas

Sexta-feira (28), será de sol com muitas nuvens ao longo do dia e tem previsão de chuva para o final de semana, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica tempo com sol, seguido por aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada. Pontualmente, podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. São esperados acumulados significativos de chuva, com valores que podem ultrapassar os 40 mm/24.