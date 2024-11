Finalistas da promoção 'A Casa dos Sonhos' se concentram na NOB

A promoção “A Casa dos Sonhos” do Grupo RCN, entrega neste domingo (03) uma casa mobiliada com um ano de internet. O prêmio, avaliado em mais de R$ 200 mil, será entregue na esplanada NOB, localizada na avenida Rosário Congro, no Centro de Três Lagoas.

Os participantes do evento passaram pelo credenciamento obrigatório a partir das 15h e receberam o crachá e a camiseta oficial da campanha. A expectativa dos participantes é alta. “A casa já é minha”, afirma um dos finalistas.