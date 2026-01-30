Fiscalização apreende bicicletas irregulares em Três Lagoas

Desde janeiro, quando entrou em vigor a Resolução nº 996 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas intensificou a fiscalização de bicicletas elétricas e ciclomotores. A medida tem como objetivo aumentar a segurança viária e coibir o uso irregular desses veículos nas ruas da cidade.

De acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, cerca de dez veículos já foram apreendidos desde o início do ano. A fiscalização, segundo ele, ocorre de forma pontual, apenas em situações em que os condutores são flagrados colocando em risco a própria segurança ou a de outros usuários das vias.

A maioria das irregularidades identificadas está relacionada à condução perigosa, como trafegar na contramão, além do uso por adolescentes. Não foram registrados casos de mau uso intencional, mas situações isoladas que exigiram a intervenção dos agentes.

A legislação diferencia bicicleta elétrica de ciclomotor. A bicicleta elétrica não possui acelerador e pode atingir velocidade máxima de até 32 quilômetros por hora apenas com o uso do pedal. Já os veículos que possuem acelerador ou ultrapassam esse limite de velocidade são enquadrados como ciclomotores e precisam de registro e licenciamento junto ao Detran.