Fiscalização retira cabos de internet e fios irregulares

O trabalho teve início nas principais vias da cidade, como as avenidas Baldomero Leituga, Júlio Ferreira Xavier e Filinto Müller, locais identificados com grande quantidade de cabos soltos e instalações irregulares.

FISCALIZAÇÃO SEGUE NORMAS

A Neoenergia Elektro lembra que o compartilhamento de postes com empresas de telefonia, internet e TV a cabo é regulamentado pelas Resoluções Conjuntas 001/1999 e 004/2014 da Aneel, Anatel e ANP, além da Resolução 1.044/2022 da Aneel.

Essas normas exigem que as empresas apresentem projetos técnicos, aguardem análise e obtenham aprovação da distribuidora antes de instalar cabos nas estruturas.

“O que estamos fazendo é garantir o cumprimento da legislação. Esse trabalho nas avenidas é apenas o começo. Temos um mapeamento completo do município e daremos continuidade à fiscalização nos próximos períodos”, reforçou Pamella Rocca.

MULTAS

De acordo com as normas em vigor, é responsabilidade da distribuidora de energia fiscalizar e assegurar a regularidade das instalações nos postes. O descumprimento das regras pode resultar em multas de R$ 2 mil por infração, tanto para a concessionária quanto para as empresas que utilizam os postes sem autorização ou em desacordo com as normas técnicas.