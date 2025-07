Polícia Civil prende foragido de São Paulo por série de furtos qualificados em Três Lagoas

AGENDA

Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste realiza Assembleia de Eleição e Posse da nova diretoria para o período 2025/2026

O Rotary Club de Três Lagoas Costa Leste realiza no próximo dia 4 de julho, às 18h30, a Assembleia Geral Extraordinária para eleição e posse do novo Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da entidade, referente ao mandato 2025/2026. O encontro acontecerá na sede do Sebrae, localizada na Rua Zuleide Peres Tabox, número 826, no […]