Força Tática fecha boca de fumo e apreende grande quantidade de cabos elétricos furtados de locais públicos

Três homens foram presos pela Força Tática da Polícia Militar na noite de quarta-feira (28), após a equipe desarticular um ponto de venda de drogas nas proximidades da Rua Olívia Garcia Dias, no bairro Jardim Maristela, em Três Lagoas (MS).

De acordo com informações policiais, os militares realizavam rondas pela região quando observaram usuários de entorpecentes saindo de uma residência aparentemente abandonada. Diante da suspeita, foi dada ordem de parada e dois homens foram abordados. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma pequena porção de crack.

Questionados, um dos abordados afirmou que a droga seria para consumo próprio e indicou o local onde teria adquirido o entorpecente. Os policiais também suspeitaram da procedência de uma bicicleta nova e de alto valor que estava com um dos homens, que não apresentou comprovação de propriedade. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para averiguação.