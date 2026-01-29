Força Tática fecha boca de fumo e apreende grande quantidade de cabos elétricos furtados de locais públicos

Três homens foram presos pela Força Tática da Polícia Militar na noite de quarta-feira (28), após a equipe desarticular um ponto de venda de drogas nas proximidades da Rua Olívia Garcia Dias, no bairro Jardim Maristela, em Três Lagoas (MS).
De acordo com informações policiais, os militares realizavam rondas pela região quando observaram usuários de entorpecentes saindo de uma residência aparentemente abandonada. Diante da suspeita, foi dada ordem de parada e dois homens foram abordados. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma pequena porção de crack.
Questionados, um dos abordados afirmou que a droga seria para consumo próprio e indicou o local onde teria adquirido o entorpecente. Os policiais também suspeitaram da procedência de uma bicicleta nova e de alto valor que estava com um dos homens, que não apresentou comprovação de propriedade. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para averiguação.
No endereço apontado pelos usuários, a equipe policial encontrou um homem de 45 anos, apontado como responsável pelo ponto de venda de drogas. Segundo a polícia, os dois detidos, de 39 e 43 anos, afirmaram ter comprado o crack com o suspeito, utilizando cabos elétricos furtados de pontos públicos como forma de pagamento.
O homem negou a prática do tráfico, mas confessou ser usuário de drogas e afirmou possuir crack em sua residência para consumo pessoal. Durante a busca no local, os militares encontraram grande quantidade de cabos elétricos, alguns já derretidos e outros recém-furtados, além de porções de crack, dinheiro em espécie e diversos aparelhos celulares de procedência duvidosa.
Diante dos fatos, os três envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado e ficou à disposição da Polícia Civil para as providências cabíveis.