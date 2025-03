Força Tática prende foragido em ponto de usuários de drogas no Vila Haro

Durante as rondas realizadas pela Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar na noite desta segunda-feira (10), na avenida Clodoaldo Garcia, região sul de Três Lagoas, diversos usuários de drogas foram encontrados no Centro de Referência de Assistência Social (CRASE).

As abordagens foram realizadas de forma criteriosa, com todos os presentes sendo submetidos a revista pessoal. Durante o procedimento, um dos indivíduos abordados acabou sendo preso ao ser identificado como foragido da justiça de Campo Grande (MS).