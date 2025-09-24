Veículos de Comunicação
Contrato

Gestão de Ângelo Guerreiro é alvo de multa do TCE-MS por irregularidades na Saúde

TCE aponta falhas e multa ex-gestores de Três Lagoas em contrato com hospital

Ana Cristina Santos

Ângelo Guerreiro e Elaine Cristina Ferrari foram multados em mais de R$ 28 mil pelo TCE-MS - Foto: Reprodução TVC
Ângelo Guerreiro e Elaine Cristina Ferrari foram multados em mais de R$ 28 mil pelo TCE-MS - Foto: Reprodução TVC

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) multou o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, e a ex-secretária municipal de Saúde, Elaine Cristina Ferrari, por irregularidades no contrato firmado com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora durante sua gestão.

De acordo com relatório do conselheiro Waldir Neves, foram identificadas falhas como ausência de planejamento, falta de transparência, inexistência de cotações mínimas para aquisição de bens e serviços, pagamentos em cheques, movimentação de recursos em contas diversas, contratação de médicos sem processo aberto e previsão de leitos de UTI-Covid sem demanda comprovada. Também houve problemas na fiscalização dos plantões e escalas de sobreaviso.

O TCE aplicou multa de 300 UFERMS (cerca de R$ 15 mil) a Guerreiro e 250 UFERMS (cerca de R$ 13 mil) a Elaine, que têm 45 dias para recolher os valores ao Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas (FUNTC).

O órgão ainda determinou que a atual gestão da prefeitura adote medidas para corrigir as falhas, entre elas, a abertura de processos transparentes para contratação de médicos, fiscalização efetiva do contrato e controle rigoroso da movimentação dos recursos.

Em nota, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora afirmou que não foi ouvido pelo Tribunal e que a decisão parte de uma “premissa equivocada de gestão compartilhada”. A instituição declarou cumprir suas obrigações contratuais de forma transparente.

A ex-secretária Elaine disse aguardar análise jurídica do caso, enquanto o ex-prefeito Ângelo Guerreiro não se manifestou.

