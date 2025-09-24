Gestão de Ângelo Guerreiro é alvo de multa do TCE-MS por irregularidades na Saúde

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) multou o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, e a ex-secretária municipal de Saúde, Elaine Cristina Ferrari, por irregularidades no contrato firmado com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora durante sua gestão.

De acordo com relatório do conselheiro Waldir Neves, foram identificadas falhas como ausência de planejamento, falta de transparência, inexistência de cotações mínimas para aquisição de bens e serviços, pagamentos em cheques, movimentação de recursos em contas diversas, contratação de médicos sem processo aberto e previsão de leitos de UTI-Covid sem demanda comprovada. Também houve problemas na fiscalização dos plantões e escalas de sobreaviso.

O TCE aplicou multa de 300 UFERMS (cerca de R$ 15 mil) a Guerreiro e 250 UFERMS (cerca de R$ 13 mil) a Elaine, que têm 45 dias para recolher os valores ao Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas (FUNTC).