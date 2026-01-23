Getam flagra motociclista fazendo manobras perigosas e prende suspeito após perseguição

A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão, apreendeu em flagrante um jovem de 19 anos por direção perigosa de veículo em via pública, na noite desta quinta-feira (22), em Três Lagoas.
Conforme o registro policial, por volta das 21h30, uma equipe do Grupamento Especializado Tático em Motocicletas (Getam) realizava patrulhamento na avenida Antônio Trajano quando flagrou um motociclista conduzindo o veículo de forma imprudente, colocando em risco a segurança de terceiros.
Foi emitida ordem de parada, a qual não foi acatada, dando início a um acompanhamento tático. O condutor foi abordado e detido após a intervenção da guarnição.
Após a confecção dos autos de infração e do auto de recolhimento do veículo, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).